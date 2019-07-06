06.07.2019 15:42
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Fenerbahçe'den taraftar paylaşımı

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Futbol A Takımı'nın Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampı süresince antrenmanlara izleyici alınmayacağı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Futbol A Takımı'nın Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampı süresince antrenmanlara izleyici alınmayacağı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın futbolcuların konsantrasyonu ve motivasyonu düşünülerek alındığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı kamp süresince, antrenmanlarımıza izleyici alınmayacaktır.
Bu karar tamamen futbolcularımızın konsantrasyonu ve motivasyonu düşünülerek, yeni sezona daha iyi hazırlanabilmeleri için alınmıştır.
Her zaman olduğu gibi yeni sezonda da Fenerbahçemizin en büyük gücü ve destekçisi olacak büyük Fenerbahçe taraftarının bilgisine sunuyor; 'Her şey Fenerbahçemiz için!' diyen taraftarlarımızın konuyu anlayışla karşılayacaklarına inanıyoruz."


- İstanbul
Kaynak: DHA
Fenerbahçe Kulübü, Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Futbol, Spor

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