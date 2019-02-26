26 Şubat 2019, 10:38
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Fenerbahçe'den Taraftarına Teşekkür

Fenerbahçe

"Büyük Fenerbahçe Taraftarına Teşekkürlerimizle"İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, dün akşam deplasmanda Beşiktaş ile 3 - 3 berabere kaldıkları maçta tribünden destek veren taraftarlarına teşekkür etti.

"Büyük Fenerbahçe Taraftarına Teşekkürlerimizle"

İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Kulübü, dün akşam deplasmanda Beşiktaş ile 3 - 3 berabere kaldıkları maçta tribünden destek veren taraftarlarına teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Dün akşam, Vodafone Park'ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta 'Kadıköy' gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz." Fenerbahçe Kulübü, DHA, Beşiktaş, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


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