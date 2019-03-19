19 Mart 2019, 14:57
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Fenerbahçe'den tepki: Malum Mecralara Cevabımızdır

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden "350 milyonu batırdı, 300 milyon daha istiyor" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüp bugün yapılan bir haberler ilgili resmi siteden açıklama yayınladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Bugün bir medya grubunun gazetesinden ve ardından spor televizyonunu temsil eden sosyal medya hesaplarından, Başkanımız Ali Koç'u ve kulübümüzü hedef gösteren, çirkin ve maksatlı bir haber servis edilmiştir.

Daha önce bu konuya dikkat çekmiş olmamıza rağmen bu mecralar 'hiç şaşırmadığımız şekilde' malum yöntem, üslup ve yaklaşımla yayın politikaları ile kulübümüzü ve başkanımızı hedef almaya devam etmektedirler.

Bu manidar yaklaşımın, hiçbir yayın kurum ve kuruluşuna yakışmayacağını söylemek isterdik ancak karşımızda bizi hedef alan bir 'zihniyet' bulunmaktadır.

Duyduğumuz rahatsızlığı açıkça ve bir kez daha dile getiriyor; camiamızın birlik-beraberliğinin ve başlatacağımız kaynak yaratma projesinin başarısının, bu yaklaşıma verilecek en güzel cevap olacağına inanıyoruz.

Spor



YORUMLAR (11)
ENİŞTE: YILDIRIM DEMİÖREN BÜYÜK BİR ŞİRKET SAHİBİ ŞİRKET KİMDEN KALMIŞ BABASINDAN NE YAPTI BJKNIN BAŞINA GEÇTİ BJK HALA O DÖNEMİN ÇİLESİNİ ÇEKİYOR, , , ALİKOÇ BUYUK BİR ŞİRKETİN BAŞINDA KİMİN ŞİRKETİ BABASINDAN KALMA ŞUAN FENERBAHÇE BUYUK ZORLUKLARLA UĞRAŞACAK. .
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Y Y: Sayın başkan lütfen ama lütfen 2 kaleci 4 defans sağ haf sol haf Afrikalı 2 forvet onlarda Afrikalı süratli birde süper formalar istiyoruz mevcut firma yıllardır aklımızla dalga geçiyor başka spor firması yokmuş gibi
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BİN905: cuma günleri cami önlerine mendil açsınlar.nasıl olsa büyük kulüp.BÜYÜK KULÜPLER LİGDEN DÜŞMEMEYE OYNAMAZ.Şampiyonluğa oynarlar sadece.daha beter olursunuz bir an önce...
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  • PALA : Sana ne ki cinconlu devam edin 2 hafta sonra ağlıyacaksınız gene kadıköyde 20 senedir olduğu gibi
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  • ... : Sen rahat ol dostum Büyük Klubün Büyük Taraftarı Zamanında Feneriumda Ürün Kalmayınca Asılı Olan Klimayı Satın Almak İstemişti.. Zamanında Bileklik Satıp, Bilboardlarda Sms Kampanyası Düzenlediğinizi Çabuk Unutmuşsun
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