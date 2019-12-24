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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı

Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye bu sezonun VAR kayıtlarının açıklanması çağrısında bulundu.

24.12.2019 20:19 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:24 Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye bu sezonun VAR kayıtlarının açıklanması çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı derbi maçın VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine, TFF'ye bu sezonun tüm VAR kayıtlarını açma çağrısında bulundu. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'in 16. haftasında, stadımızda Beşiktaş ile oynadığımız, takımımızın ortaya koyduğu hırs, istek ve performansla tam anlamıyla kazanmaya konsantre şekilde çıktığı ve 3-1 galip geldiğimiz maçın ardından oluşan gündeme dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün derbinin ardından gerek yöneticileri, gerek saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz. Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta 'Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı' çağrısı yapmaktadır.

Bu noktada, değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1. haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü, Spor

Kaynak: İHA

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