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Fenerbahçe'den Trabzon Belediye Başkanı'na kınama

Fenerbahçe Kulübü, Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan dolayı bir kınama mesajı yayımladı.

02.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:10 Fenerbahçe'den Trabzon Belediye Başkanı'na kınama
Kulübü, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan dolayı bir kınama mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun rakibimiz Trabzon 'un yaşadığı süreçle ilgili olarak dün akşam saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarını şaşkınlıkla takip ettik. Trabzonspor kulübünün kendi iç bünyesinde yaşanan, Fenerbahçe ile kesinlikle hiçbir ilgisi, alakası olmayan; bir bağlantısı olması da mümkün olmayan bir konuyu, Fenerbahçe'nin üzerine yıkmaya çalışmak amacıyla yapılan bu paylaşımlar ve içerikte yer alan detaylar son derece vahimdir.
Belediye Başkanı sıfatını taşıyan ancak gerekliliklerini taşımayan; bulunduğu görevi Türkiye'nin dört bir yanında ve dünya üzerinde milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe ile Belediye Başkanı olduğu şehrin kulübü olan Trabzonspor'u karşı karşıya getirmek adına kullanan bu şahsın yaptığı paylaşımların, kulübümüzden ziyade tüm spor kamuoyu ve ilgili merciler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor, spora, siyaset ve siyasilerin karıştırılmasının ne kadar yanlış olduğunu ve Türkiye için onarılmaz yaralar açacağını vurguluyor; toplumumuzda kutuplaşma oluşturulmasına sebebiyet verecek bu tavrından dolayı kendisini kınıyoruz.
Kendisinin paylaşımlarda yer verdiği ve sonrasında hesabından kaldırdığı bu içerik ile ilgili gereken hukuki başvuruları gerçekleştireceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz."
(İHA)

Murat Zorluoğlu, Fenerbahçe, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

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