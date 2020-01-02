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Fenerbahçe'den, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında sert açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile ilgili sert bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamadaki "Belediye Başkanı sıfatını taşıyan ancak gerekliliklerini taşımayan" kısmı dikkat çekti.

02.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:04

Kulübü, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan dolayı bir kınama mesajı yayımladı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun rakibimiz Trabzon 'un yaşadığı süreçle ilgili olarak dün akşam saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarını şaşkınlıkla takip ettik. Trabzonspor kulübünün kendi iç bünyesinde yaşanan, Fenerbahçe ile kesinlikle hiçbir ilgisi, alakası olmayan; bir bağlantısı olması da mümkün olmayan bir konuyu, Fenerbahçe'nin üzerine yıkmaya çalışmak amacıyla yapılan bu paylaşımlar ve içerikte yer alan detaylar son derece vahimdir.

"BELEDİYE BAŞKANI GEREKLİLİKLERİNİ TAŞIMIYOR"

Belediye Başkanı sıfatını taşıyan ancak gerekliliklerini taşımayan; bulunduğu görevi Türkiye'nin dört bir yanında ve dünya üzerinde milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe ile Belediye Başkanı olduğu şehrin kulübü olan Trabzonspor'u karşı karşıya getirmek adına kullanan bu şahsın yaptığı paylaşımların, kulübümüzden ziyade tüm spor kamuoyu ve ilgili merciler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor,

"KENDİSİNİ KINIYORUZ"

Spora, siyaset ve siyasilerin karıştırılmasının ne kadar yanlış olduğunu ve Türkiye için onarılmaz yaralar açacağını vurguluyor; toplumumuzda kutuplaşma yaratılmasına sebebiyet verecek bu tavrından dolayı kendisini kınıyoruz. Kendisinin paylaşımlarda yer verdiği ve sonrasında hesabından kaldırdığı bu içerik ile ilgili gereken hukuki başvuruları gerçekleştireceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz"

Fenerbahçe'den, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında sert açıklama!

Murat Zorluoğlu, Fenerbahçe, Trabzon, Spor


HABER YORUMLARI (2)
2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR: FENEV KÜMEYE . . ŞİKECİLER SİZİ
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FENERBAHÇE: nereye saldıracağını şaşırdı iyice abarttı artık çünkü puan silme transfer yasağı gelmesi gerekiyor gündemi değiştirmek için ne yapacakları şaşırdılar
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