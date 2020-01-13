Fenerbahçe'den Trabzonspor'a "Bu kadar mı korkuyorsunuz?" göndermesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı basın toplantısında söylediği sözlere resmi internet sitesinden yanıt veren Trabzonspor , "Ne gariptir ki kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor" diyerek sarı-lacivertlilere sert tepki göstermişti.

Trabzonspor'un bu açıklamasının ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan çarpıcı bir video yayınlayarak bordo-mavililere göndermede bulundu.

"BU KADAR MI KORKUYORSUNUZ FENERBAHÇE'DEN?"

Ali Koç'un basın toplantısında söylediği "Bu kadar mı korkuyorsunuz Fenerbahçe'den, topla-tüfekle saldırıyorsunuz? Medyanızla, siyasi gücünüzle, verdiğiniz demeçlerle... Yazık ya, hakikaten yazık. Bir laf vardır, 'Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş' diye" sözlerinin olduğu videoyu yayınlayan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un açıklamalarına bir çeşit yanıt vermiş oldu.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni ve retweet aldı.