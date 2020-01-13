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Fenerbahçe'den Trabzonspor'a "Bu kadar mı korkuyorsunuz?" göndermesi

Trabzonspor, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Antalya'daki basın toplantısında yaptığı açıklamalara sert bir şekilde yanıt verirken, sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından bu yanıta göndermede bulundu.

13.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:23

Başkanı Ali Koç'un yaptığı basın toplantısında söylediği sözlere resmi internet sitesinden yanıt veren , "Ne gariptir ki kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor" diyerek sarı-lacivertlilere sert tepki göstermişti.

Trabzonspor'un bu açıklamasının ardından Fenerbahçe, sosyal medyadan çarpıcı bir yayınlayarak bordo-mavililere göndermede bulundu.

"BU KADAR MI KORKUYORSUNUZ FENERBAHÇE'DEN?"

Ali Koç'un basın toplantısında söylediği "Bu kadar mı korkuyorsunuz Fenerbahçe'den, topla-tüfekle saldırıyorsunuz? Medyanızla, siyasi gücünüzle, verdiğiniz demeçlerle... Yazık ya, hakikaten yazık. Bir laf vardır, 'Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş' diye" sözlerinin olduğu videoyu yayınlayan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un açıklamalarına bir çeşit yanıt vermiş oldu.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni ve retweet aldı.

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a

Trabzonspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor


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