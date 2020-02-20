Fenerbahçe'den TSYD'ye tepki

Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı yazılı açıklama ve Galatasaray Kulübü'nün Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısında değinmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü de TSYD'nin açık oturum duyurusuna tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Bugün, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) internet sitesinde, dört kulüp başkanının 26 Şubat 2020, saat 11.00'de bir araya geleceğine ve kanalların da bunu canlı yayınlayacağına dair bir açıklama yapılmıştır. TSYD'den yapılan açıklama ile ilgili davet, tarafımıza açıklamanın yapılmasını müteakiben ulaşmıştır. Kulübümüzle açık oturumun tarihi ile ilgili herhangi bir istişare yapılmadan böyle bir girişimde bulunulmasını ve iletişiminin yapılmasını hiç şık karşılamadığımızı ve yadırgadığımızı kamuoyuna belirtiriz.

Buna mukabil Türk futbolunun sorunlarını konuşmak üzere herkesin takvimine uyacak şekilde herhangi bir platformda kulüp başkanları ile birlikte yer almaya hazır olduğumuzu da bir kez daha ifade ediyoruz.