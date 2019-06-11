Fenerbahçe'den yılın sürprizi: Mariano Diaz

Tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini geçirdikten sonra transfer şova başlayan Real Madrid; Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao ve Rodrygo için 255 milyon euro harcadı. İspanyol devinin forveti Jovic'le takviye etmesi sonrası Mariano gözden çıkartıldı. Dominikli oyuncunun menajerlik şirketinin, Fenerbahçe ile temas kurduğu kaydedildi.

Real Madrid, 2017-2018 sezonunda 8 milyon euroya Lyon'a sattığı Mariano'yu 2018-2019 sezonunda 21,5 milyon euroya geri almıştı. Mariano, bu sezon Real Madrid formasıyla La Liga'da çıktığı 13 maçta 3 gol attı.

ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Mariano için Espanyol da devrede. Ancak 25 yaşındaki forvetin hedefi, şampiyonluk yarışı verecek bir takımda oynamak. Bu nedenle menacerinin, golcü arayışındaki Sarı-Lacivertliler'e haber gönderdiği kaydedildi. Ersun Yanal ve Comolli, oyuncu gözleme ekibinden (scout) Mariano ile ilgili detaylı bir rapor istedi. Eğer bu rapor olumlu olursa, Fenerbahçe kiralık teklifiyle Real Madrid'in kapısını çalacak.