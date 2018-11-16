Fenerbahçe'den Yunanistan'da Muhteşem Galibiyet: 73-72

THY Avrupa Liginin 7'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'u 73-72 mağlup etti. Sarı-lacivertli temsilcimiz, bu sonuçla Euroleague'deki 6'ncı galibiyetini elde ederken, Olympiakos ise 4'üncü yenilgisini aldı.

İLK YARI BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 1. periyodu 21-18 önde geçti. Maçın 2. çeyreği çekişmeli geçerken, ilk yarı 39-39 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıya hücumda etkisiz başlayan Fenerbahçe, 3. periyot sonunda 53-50 geriye düştü.

SLOUKAS GALİBİYETİ GETİRDİ

Çekişmenin son ana kadar sürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe'de Sloukas, takımını taşıyan isim oldu. Sarı-lacivertli takım, son bölümlerde bu oyuncuyla üst üste sayılar üreterek karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı.