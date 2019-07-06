06.07.2019 13:30
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Fenerbahçe denge, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

Fenerbahçe denge, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için bulunduğu Topuk Yaylası'nda sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için bulunduğu Topuk Yaylası'nda sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli futbolcular denge, dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 10.30'da denge çalışmalarıyla başladı ve ardından salonda iki grup halinde yapılan dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. U19 takımı da koordineli olarak çalışmalarını gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.


- Zce
Kaynak: DHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Sabah, Spor

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