Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde bir bombayı daha patlatmak üzere.

Kadrosunu son olarak Max Kruse ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Deniz Türüç transferinde de mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin milli futbolcu için Kayserispor ile anlaşma sağladığı öğrenilirken sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara 3 milyon Euro + Yasir Subaşı'yı vereceği kaydedildi.Kayserispor'a 2015-16'da transfer olan ve orta sahada ofansif rollerde görev yapan Deniz, geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR?

29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede şehrinde dünyaya gözlerini açan Deniz Türüç futbola burada başlamıştır. İlk olarak Enschedese Boys altyapısında kendini geliştiren Türüç, ardından FC Twente ve BV De Graafschap takımlarının altyapılarında oynamıştır.

Profesyonel futbol kariyeri ise 2012 yılında Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile başlamış ve 2015 yılına kadar 82 maçta 5 kez ağları havalandırmıştır. Ardından 2015 yılında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştur. Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Deniz Türüç 1.77 boyunda ve orta saha on numara mevkinde oynamaktadır. Deniz'in şuan için bonservis ücreti 3 milyon Euro'dur.