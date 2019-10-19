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Fenerbahçe, Denizli'de

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için Fenerbahçe kente geldi.

19.10.2019 17:35Fenerbahçe, Denizli'de
Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için Fenerbahçe kente geldi. Havaalanında karşılanan kafile ardından kalabalık bir konvoy eşliğinden konaklayacağı otele geçti.
Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile kente geldi. Sarı-lacivertli kafileyi Çardak Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı. Takım, havaalanının VIP çıkışında taraftarların sevgi gösterileri ve çiçekler ile karşılandı.
Teknik Direktör Ersun Yanal, kafilede Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Isla, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Alper, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat, Mevlüt'e yer verdi.
Kolundaki çatlak nedeniyle sahalardan uzak kalan ve uzun süredir takımla çalışmalarını sürdüren Serdar Aziz ile bir süredir takımla çalışan Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues'in kafilede yer alması dikkatlerden kaçmadı.
Karşılamanın ardından sarı lacivertli kafile kalabalık bir konvoy eşliğinde konaklayacakları otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı.
Öte yandan, Fenerbahçe ile Denizlispor yarın saat 19.00'da Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ile 39. randevuya çıkmış olacak.
(Gökten Ceylan - Semih Can Yılmaz/İHA)

Denizlispor, Fenerbahçe, Çardak, Güncel

Kaynak: İHA

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