Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Zajc, Emre ve Dirar takıma katıldı

Emre ve Dirar'ın tedavilerine başlanırken kasığında ağrı bulunan Max Kruse özel porgram dahilinde çalıştı

İSTANBUL, -

Süper Lig'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor 'la karşılaşacak olan Fenerbahçe , hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 17.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

ZAJC, EMRE VE DİRAR TAKIMA KATILDI

Fenerbahçe'de milli takımlarda bulunan Emre Belözoğlu, Miha Zajc ve çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar takıma dahil oldu.

Sarı-lacivertli ekipte Slovenya Milli Takımı'nda bulunan Mihj Zajc takıma dahil olarak çalışmalara başladı. A Milli Takımda yer alan ve sol kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu ile çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar ise takıma katılarak tedavileri başladı. Fenerbahçe'de kasığında ağrı bulunan Max Kruse ise çalışmalarını özel porgram dahilinde sürdürdü.