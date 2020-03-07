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Fenerbahçe-Denizlispor maçında ilk gol geldi!

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

07.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 07.03.2020 20:36Fenerbahçe-Denizlispor maçında ilk gol geldi!

Süper Lig'in 25. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

36' Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sarı kart gördü.

30' Fenerbahçe'de sakatlanan Max Kruse oyundan çıktı. Yerine giren isim Zajc.

21'GOL! Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti.

13' Denizlispor gole yaklaştı. Zeki'nin sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Bareow vuruşunu yaptı, kaleci Altay ayaklarıyla kurtardı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Muriqi.

DENİZLİSPOR: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega, Estupinan.


Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

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7.03.2020 20:42:39