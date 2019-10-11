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Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

11.10.2019 15:55Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve çabukluk çalışmasıyla sürdü. Bire bir, ikiye iki ve üçe üç hücum-savunma organizasyonları yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Fenerbahçe, 2 günlük aranın ardından 14 Ekim Pazartesi günü yapacağı çalışmalarla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
(İHA)

Can Bartu Tesisleri, Denizlispor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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