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Fenerbahçe, Denizlispor maçına hazır

enerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

06.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:55Fenerbahçe, Denizlispor maçına hazır
enerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, antrenörler Zeki Murat , Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bu antrenmanla Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.
(İHA)

Can Bartu Tesisleri, Denizlispor, Göle, Güncel

Kaynak: İHA

6.03.2020 23:22:29