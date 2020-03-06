Fenerbahçe, Denizlispor maçına hazır

enerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, antrenörler Zeki Murat Göle
, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bu antrenmanla Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.
(İHA)