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Fenerbahçe, denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

14.10.2019 22:01Fenerbahçe, denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla sürdü. Dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

HASAN ALİ, MOSES VE RODRIGUES TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de bugün yapılan antrenmanda bir süredir sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues takımla beraber çalıştı. U19 Milli Takımı'ndan dönen Muhammed Gümüşkaya ile Ümit Milli Takım'dan dönen Murat Sağlam ve Altay Bayındır da idmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.



Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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