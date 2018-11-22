22 Kasım 2018, 00:04
»»

Fenerbahçe Deplasmanda Galip

Fenerbahçe Deplasmanda Galip

SALON: Sports PalaceHAKEMLER: Blaz Markelj (Slovenya), Kenneth Aro (Finlandiya)DİNAMO MOSKOVA: Ognjenovic, Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Efimova, Talysheva (L) (Makarova, Raevskaia (L), Lyubushkina)FENERBAHÇE: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Merve (L), Melis...



SALON: Sports Palace

HAKEMLER: Blaz Markelj (Slovenya), Kenneth Aro (Finlandiya)

DİNAMO MOSKOVA: Ognjenovic, Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Efimova, Talysheva (L) (Makarova, Raevskaia (L), Lyubushkina)

FENERBAHÇE: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Merve (L), Melis (L) (Polen, Sıla)

SETLER: 17-25, 25-17, 18-25, 11-25

SÜRE: 97 dakika (26?,28?,23?,20?)

Türkiye'yi 2019 CEV Şampiyonlar Ligi temsil eden Fenerbahçe, E Grubu'ndaki ilk maçında, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımına konuk oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), tarafından 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde "Haftanın Maçı" olarak gösterilen mücadelede rakibini 17-25, 25-17, 18-25 ve 11-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

 

- İstanbul Dinamo Moskova,Slovenya,Finlandiya,Fenerbahçe
22 Kasım 2018 Perşembe 00:04



YORUMLAR