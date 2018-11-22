Fenerbahçe Deplasmanda Galip

SALON: Sports Palace
HAKEMLER: Blaz Markelj (Slovenya
), Kenneth Aro (Finlandiya
)
DİNAMO MOSKOVA: Ognjenovic, Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Efimova, Talysheva (L) (Makarova, Raevskaia (L), Lyubushkina)
FENERBAHÇE: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Merve (L), Melis (L) (Polen, Sıla
)
SETLER: 17-25, 25-17, 18-25, 11-25
SÜRE: 97 dakika (26?,28?,23?,20?) Türkiye
'yi 2019 CEV Şampiyonlar Ligi temsil eden Fenerbahçe
, E Grubu'ndaki ilk maçında, deplasmanda Rusya
'nın Dinamo Moskova
takımına konuk oldu. Avrupa
Voleybol Konfederasyonu (CEV), tarafından 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde "Haftanın Maçı" olarak gösterilen mücadelede rakibini 17-25, 25-17, 18-25 ve 11-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.
- İstanbul
Dinamo Moskova,Slovenya,Finlandiya,Fenerbahçe
22 Kasım 2018 Perşembe 00:04