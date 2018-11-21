Fenerbahçe Deplasmanda Kazandı

Fenerbahçe
Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Moskova
'yı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, bu sezon CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu mücadelesindeki ilk maçında Rusya
temsilcisi Dinamo Moskova'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 17-25, 25-17, 18-25 ve 11-25 setlerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında 19 Aralık Çarşamba
günü Chemik Police'i ağırlayacak.
(İHA)
Dinamo Moskova,Fenerbahçe
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:46