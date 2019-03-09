Fenerbahçe Deplasmandan Eli Boş Döndü

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir
, evinde Fenerbahçe
'yi konuk etti. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 2-1'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada Zajc'in savunma arkasına attığı topla Eljif Elmas
buluştu. Elmas'ın ceza alanı içinde çektiği şut, kaleci Mert'te kaldı. 16. dakikada gelişen Başakşehir atağında İrfan'ın ara pasında topla buluşan Robinho
'nun şutu, kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı. 19. dakikada İrfan'ın sol kanattan açtığı ortayı Volkan tokatladı. Topu altı pas içinde önünde bulan Robinho, dönüş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0 21. dakikada sağ taraftan kullanılan korner vuruşunda Zajc'ın ortasına iyi yükselen Eljif'in kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
İKİNCİ YARI
51. dakikada Moses'in pasında topla çizgiye inen Isla'nın ortasında ceza sahası içinde Zajc'ın müsait pozisyondaki kafa vuruşu direğin yanında auta çıktı. 62. dakikada Hasan Ali
'nin ortasında uzak direkte Soldado'nun şutu kaleye paralel olarak gitti. Yaşanan karambolde, hiçbir sarı-lacivertli oyuncu topa dokunamadı. 73. dakikada Attamah'ın kaleci Mert'e göndermek istediği kafa pasında araya giren Soldado topu boş kaleye gönderdi. 1-1 76. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Hasan Ali'nin ortasında müsait pozisyonda Zajc'ın vuruşu üstten auta çıktı. 84. dakikada Visca'nın ara pasında topla buluşan Mossoro'nun, altı pas üzerine gönderdiği topu Napoleoni tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 2-1 90+3. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında Robinho'nun vuruşu az farkla üsten auta çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek
xx, Serkan Ok
xx, Erdem Bayık
xx M.Başakşehir: Mert xx, Çaiçara xxx, Mahmut xxx, Serdar ? (Attamah dk. 16 xx), Kudriashov xx, Emre xxx, Visca xxx, Mossoro xxx (Adebayor
dk. 87 ?), Arda Turan
xx (Napoleoni dk. 77 x), İrfan Can
xxx, Robinho xxx Yedekler: Volkan Babacan
, Soner, Jojic, Uğur Uçar
, Gökhan İnler, Elia Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Volkan xx, Isla x, Serdar xx, Skrtel xx, Hasan Ali xxx, Tolgay xx, Jailson
xx (Valbuena dk. 70 ?, Frey dk. 85 ?), Moses xx, Eljif x (Mehmet Ekici
dk. 46 xxx), Zajc xx, Soldado xx Yedekler: Harun, İsmail, Sadık, Alper, Ferdi, Şener, Neustaedter Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Robinho (dk. 19), Napoleoni (dk. 84) (M.Başakşehir), Soldado (dk. 73) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Robinho, Emre (M.Başakşehir), Tolgay, Serdar Aziz
(Fenerbahçe)
(Güven Mert Ercan - Uygar Aydın
- Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Robinho, Başakşehir, Fenerbahçe, Güncel
Kaynak: İHA