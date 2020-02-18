Haberler » Spor » Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor - Spor

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

18.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:28Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı.
İdmanın, dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarının ardından bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 18:15:13