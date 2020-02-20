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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

20.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:04Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında 'ı konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, oyuncuların dörder takım halinde dar alanda oynadığı çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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