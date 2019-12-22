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Fenerbahçe, derbi maçta tribünlerden 4 milyon lira gelir elde edecek

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği maçta tribünler tıklım tıklım dolacak. Tüm biletlerin satıldığı derbide sarı-lacivertli kulüp, bilet satışlarından yaklaşık 4 milyon lirayı kasasına koyacak.

22.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:04

Ligde takımları istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen Sarı-Lacivertli taraftarlar bugün 'ye tam destek verecek. 14 yıldır 3 büyük rakibiyle 'de oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Fenerbahçe için bu süreçte tüm maçlar adeta bayram havasında geçti.

PLATİN PAKETTEN 24 ADET SATILDI

Sarı-lacivertli futbolseverler biletleri çoktan tüketirken, yaklaşık 50 bin kişi tribünlerdeki yerini alacak. Fiyatı 12 bin lira olan Premium paketlerden 3 adet, 4 bin 250 TL olan Platin paketten ise tam 24 adet satılırken, yönetim önemli bir gelirin de sahibi olacak. Derbi maçının hasılatının yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi.

(Star)

Fenerbahçe, derbi maçta tribünlerden 4 milyon lira gelir elde edecek

Fenerbahçe, Kadıköy, Spor


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