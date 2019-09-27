Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe derbiye hazır

Galatasaray ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

27.09.2019 21:47Fenerbahçe derbiye hazır
Galatasaray ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 18.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla birlikte Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.



Can Bartu Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:35 Okan buruk'un açıklamaları
01:33 İsmail kartal'ın açıklamaları
01:31 İrfan can kahveci'nin açıklamaları
00:46 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
00:31 PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti
00:24 Sea To Sky Enduro Yarışları
00:21 İsmail Kartal: "Farklı mağlup olmayı hak etmedik"