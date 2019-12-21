Haberler » Spor » Fenerbahçe derbiye hazır - Spor

Fenerbahçe derbiye hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

21.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:50 Fenerbahçe derbiye hazır
, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:38   Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Spor
23:36   Maçın ardından - Spor
23:30   FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon Liverpool - Spor
23:26   Maçın ardından - Spor
23:22   Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Spor
21:34   Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Spor
19:44   Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! - Spor
19:36   Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı - Spor
18:55   Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 yenildi - Spor
21.12.2019 23:42:36