Fenerbahçe-Dinamo Zagreb Maçına Avusturyalı Hakem

Fenerbahçe
'nin UEFA Avrupa
Ligi D Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Hırvatistan
temsilcisi Dinamo Zagreb
'le oynayacağı karşılaşmayı Avusturya Futbol
Federasyonundan Robert Schörgenhofer yönetecek. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı
'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Avusturya'dan Schörgenhofer'in düdük çalacağı belirtildi.
Schörgenhofer'in yardımcılıklarını vatandaşları Markus Gutschi ve Roland Riedel'in yapacağı, Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer'in de ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı ifade edildi. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise yine Avusturya'dan Andreas Witschnigg'in olacağı kaydedildi.
Futbol,Avusturya,Fenerbahçe,Dinamo Zagreb
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:51