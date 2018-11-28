Fenerbahçe, Dinamo Zagreb Maçına Hazır - İstanbul

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 5. maçında yarın Hırvatistan
'ın Dinamo Zagreb
takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe
, son antrenmanını gerçekleştirdi.
Maçın oynanacağı Ülker Stadı
'nda, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise Dinamo Zagreb maçının taktik hazırlıklarını gerçekleştirdi.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Alper Potuk
, Andre Ayew ve Oğuz Kağan Güçtekin
katılmadı.
Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb saat 20.55'te karşı karşıya gelecek.
Hırvatistan,Fenerbahçe,Dinamo Zagreb
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:24