Fenerbahçe - Dinamo Zagreb Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 5'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe
sahasında Dinamo Zagreb
'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu
'ndan Robert Schörgenhofer düdük çalacak. Schörgenhofer'ın yardımcılıklarını ise Markus Gutschi ve Roland Riedel üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:
FENERBAHÇE: Harun Tekin
, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım
, Jailson
, Eljif Elmas
, Barış Alıcı, Benzia
, Valbuena, Frey
DINAMO ZAGREB: Livakovic, Stojanovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver
, Rrahmani, Ademi, Gojak, Olmo, Hajrovic, Orsic, Gavranovic
Dinamo Zagreb,Fenerbahçe
29 Kasım 2018 Perşembe 19:35