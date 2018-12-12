Fenerbahçe, Ea7 Olimpia Milano'yu Konuk Edecek

Euroleague lideri Fenerbahçe
, ligin 12. haftasında evinde EA7 Olimpia Milano
ile karşılaşacak. THY
Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın 21.30'da evinde İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 11 haftada sarı-lacivertliler tek yenilgi ile zirvede yer alıyor. Milano ise 6 galibiyet ve averajla altıncı sırada bulunuyor.
13. randevu
İki takım bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz
konusu müsabakalarda Fenerbahçe 9 kez parkeden galip ayrılırken, 3 kez de EA7 Olimpia Milano rakibini mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da sarı-lacivertliler 89-70 ve 92-86'lık skorlarla kazandı.
İstatistiklerle iki takım
Ligde Fenerbahçe 84.5 sayı ortalamasıyla, İtalya ekibi ise 86.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely
14.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Milano'da ise Mike James
19.5 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor. - İSTANBUL
EA7 Olimpia Milano,Fenerbahçe,Milano
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:17