Fenerbahçe Efsanesi Jay Jay Okocha Hakkında Tutuklama Kararı!

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarları sevgilisi olan ve sarı-lacivertli takımın efsaneleri arasında yer alan Jay Jay Okocha hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Nijerya basınında yer alan haberlerde Jay Jay Okocha'nın, gelir vergilerini ödemediği gerekçesiyle arandığı belirtildi.

Vergi ödemediği için hakkında 2017 yılında dava açılan Jay Jay Okocha'nın, davalara gerekçe göstermeden katılmadığı ifade edildi. Jay Jay Okocha hakkında kararını veren mahkeme, Nijeryalı eski futbolcunun tutuklanmasına hükmetti. Vergi ödemediği tespit edilen Jay Jay Okocha hakkında yakalama emri çıkarıldı.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ, MUHAMMET İSMİNİ ALDI

Kariyerinde iki sezon Türkiye'de oynayan Jay Jay Okocha, Fenerbahçe forması ile 1996 ve 1998 yılları arasında mücadele etti. Nijeryalı efsane isim, Fenerbahçe forması altında 63 maçta 30 gol attı. Türk vatandaşlığına da geçen Jay Jay Okocha, 'Muhammet Yavuz' ismini aldı. Fenerbahçe'de göstermiş olduğu başarılı performans ile 12 milyon Euro transfer bedeli ile PSG takımına transfer olan Jay Jay Okacha, 2008 yılında Bolton forması altında kariyerini sonlandırdı.

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