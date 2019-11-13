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Fenerbahçe eksik çalıştı

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

13.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:55Fenerbahçe eksik çalıştı
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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