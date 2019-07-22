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Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı ödediğinin 100 katına Napoli'ye gönderiyor

Fenerbahçe, 2017 yılında Makedonya'nın Rabotnicki takımından 180 bin euroya kadrosuna kattığı Eljif Elmas'ı 2 yıl sonra 100 katı fiyata Napoli'ye satıyor.

22.07.2019 10:23

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, Napoli'ye çok yakın. Dün Sarı Lacivertli ekibe veda eden Elmas'ın yakın zamanda İtalyan kulübü Napoli'ye imza atması bekleniyor.

2017 yılında Makedonya'nın Rabotnicki takımından 180 bin euroya kadrosuna katan Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Napoli'ye 18 milyon euroya satıyor. Sarı Lacivertliler böylece, 19 yaşındaki oyuncuyu ödediği bonservis ücretinin 100 katına satmış olacak.

REKOR KIRACAK

Transferin olumlu şekilde neticelenmesi durumunda Fenerbahçe, hem ödediği bonservisin 100 katını alacağı için hem de 18 milyon euroya satacağı için kulüp tarihinin transfer rekoru kırılacak.

ÖNCEKİ REKOR SOW'A AİT

Sarı-Lacivertli kulüp tarihinde bugüne kadarki en yüksek transfer geliri Mousa Sow'dan elde edildi. Senegalli oyuncu 2012'de Al Ahli'ye 16 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı ödediğinin 100 katına Napoli'ye gönderiyor

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Değerli Taş, Fenerbahçe, Makedonya, Napoli, Spor

YORUMLAR (7)
61: Bunun 18 ettiği yerde Yusuf en az 30 M € eder net!
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HASANN: Arkadaş satıcaksanız satın artık aynı haberden bıktık artık yeter be
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HULK: italyan takımı bu adama 18 verecek hemde peşin :))))
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BURAK: Beşiktaş bedavaya aldığı cenki 23 milyon net 5 milyon bonusa sattı . Marifet o yaştaki oyuncuyu parlatmak .
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LAMA: kesin miii? 15 olmasııın?
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060: hiç oyanamayan bir oyuncu oynadıda mı biz mi görmedik . vAR BU İŞDE BİŞEY
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AHI TUTAR: PARA GELDİ ASKARİ ÜCRETLİLERİN PARASINI GERİ VERİN
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