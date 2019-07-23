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Fenerbahçe Elmas'ı KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe, EljifElmas'ın İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli ekip KAP'a yaptığı açıklamada oyuncuyu 16 milyon euro ve 1,5 milyon euro bedelle Napoli'ye gönderdiğini belirtti. Fenerbahçe bir sonraki satıştan da azami 1,5 milyon euro kazanacak.

23.07.2019 09:27
Fenerbahçe Elmas'ı KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe Kulübü, sabah saatlerinde Eljif Elmas'tan elde edecekleri bonservis bedeli hakkında KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertliler, Eljif Elmas'ın 16 milyon euro ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli'ye transfer olduğunu duyurdu. Ayrıca sonraki satıştan azami 1,5 milyon euro bonus elde edileceği belirtildi.

İŞTE ELJIF ELMAS'TAN GELECEK PARA

"Profesyonel Futbolcumuz Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü SSC Napoli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16.000.000 EUR bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."

ELJIF ELMAS'A VEDA MESAJI

"Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.

Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.

Fenerbahçe Elmas'ı KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli

İtalya, Napoli, Spor

YORUMLAR (4)
ASD: 180. 000 euroya al 18. 000. 000 milyon euroya sat
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BEDREDDİN: Yaw he he
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KAYSERİLİ: hani 35 milyona verriliyordu ne oldu yalanmı oldu
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HAYRETLER İÇİNDE KALAN ADAM: VAY BE DAHA DÜNE KADAR NE 15 İ 5 E VERİN GÖBEK ATARSINIZ DİYORDUNUZ 18 E GİTTİ HALA TAKACAK YER BULUYORSUNUZ YA HELAL OLSUN AYAKTA ALKIŞLIYORUM :):):)
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