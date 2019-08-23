Fenerbahçe, Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı

Fenerbahçe, eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan ve çocuğunun yanında ağladığı görüntülerin ortaya çıktığı Emine Bulut'un öldürülmesine sessiz kalmadı.

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü.

Sarı lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım;

TRABZONSPOR DA SESSİZ KALMADI

Trabzonspor, resmi Twitter hesabından Emine Bulut cinayetiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bordo mavili ekip "Kadın cinayetleri karşısında #sessizkalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun! #EmineBulut" notuyla paylaştı.