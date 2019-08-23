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Fenerbahçe, Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

23.08.2019 10:42
Fenerbahçe, Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı

Fenerbahçe, eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan ve çocuğunun yanında ağladığı görüntülerin ortaya çıktığı Emine Bulut'un öldürülmesine sessiz kalmadı.

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü.

Sarı lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım;

TRABZONSPOR DA SESSİZ KALMADI

Trabzonspor, resmi Twitter hesabından Emine Bulut cinayetiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bordo mavili ekip "Kadın cinayetleri karşısında #sessizkalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun! #EmineBulut" notuyla paylaştı.

Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine BulutEski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum

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Fenerbahçe, Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı

Emine Bulut, Fenerbahçe, Kırıkkale, Spor, Güncel

YORUMLAR (3)
KSK Lİ MESUT: İDAM İSTİYORUM. BENDEN VERGİ KESİP BU HAYVANI BESLEYENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM...
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İDAM SADECE SEÇİM SLOGANIYMIŞ: KADINI VAHŞİCE ÖLDÜREN ALÇAĞA CEZAEVİNDE VERİLECEK OLAN YEMEK HARAM OLSUN.
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DADAŞIM: ALLAH rahmet etsin ne acı bir şey gözünün önünde annesinin ölümü, rabbim sabır versin
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