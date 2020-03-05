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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalıştı.

05.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:21

, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da Yukatel ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

EMRE BELÖZOĞLU DA ANTRENÖR EKİBİNE DAHİL OLDU

Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yönetiminde çalıştı

Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (31)
FB Lİ:ŞU ADAMLARI ŞÖYLE KOYMAYIN GS LİLER ÇATLAYABİLİR :))))))
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-:ÜMİT ÖZAT İLE TUNCAY''I DA ALIN VE DALTON KARDEŞLER TAMAMLANSIN :D:D:D:D
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TOSUNPAŞA:VAHVAH NE HALLERE DÜŞTÜLER
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ADINIZI YAZIN:CİNCONLAR NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUNUZ BOŞ LAF YAPMAYINN
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OSMAN YAGCİ:Tencere yuvarlandi kapagini buldu Ikisi de birer canli bomba cek fişi bitir işi Diger takimlarin işine yarar Beter olun bunlar daha iyi gunleriniz BIZE HER YER NET61 TRABZONSPOR
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ALİALİ:emre , volkan gülmek tuttu beni.
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FB''Lİ:herkes kendi işine baksın!
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16 12
NAMI DİĞER KAHKAHA:sen gülme dostum :)
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11 7
FALCAO:BUNA NE DİYOTLARDI NE GBİ ORTADA KALDI DİYORLARDI :):):) BTER OLUN BİZDE ŞAMPİİİİİ
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11 23
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VF:Orhan kardeş arabacı takımına çok görme
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5.03.2020 17:37:37