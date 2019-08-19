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Fenerbahçe Emre ile güldü

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederken Emre Belözoğlu'nun attığı gol ve yaptığı asistle güldü.

19.08.2019 22:02 Fenerbahçe Emre ile güldü
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederken Emre Belözoğlu'nun attığı gol ve yaptığı asistle güldü.

Süper Lig'n ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etti. Müsabakada golleri Moses, Emre, Vedat, Dirar ve Ferdi kaydederken Vedat'ın golünde asisti Emre Belözoğlu yaptı. Maç boyunca etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler taraftarının da desteğiyle rakibini 4-0 mağlup ederken, Belözoğlu etkili oyunuyla tribünleri mest etti. Emre yerini 74. dakikada alkışlarla Tolga Ciğerci'ye bıraktı. - İSTANBUL

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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