Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İsim Sponsoru Beko

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile Türkiye'nin global markalarından Beko arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy, yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyuncular ile Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu katıldı.Anlaşmayla sarı-lacivertli ekip, 2,5 yıl boyunca Fenerbahçe Beko ismiyle mücadele edecek.Basın toplantısında açıklamalarda bulunan kulüp başkan vekili Semih Özsoy, anlaşmayı "İki devin buluşması." olarak nitelendirdi.Hem Fenerbahçe'nin hem de Beko'nun kendi alanlarında öncü ve yenilikçi iki kurum olduğunu belirten Özsoy, "Sporun her kesiminde olan Beko'nun bizimle yol arkadaşlığına çıkması mutluluk verici. Ayrı sektörlerde olmamıza rağmen çok ortak noktamız olduğunu gördük. Bunlardan biri dünyada bilinirlik. En önemlisi de sosyal sorumluluk projelerine verdikleri değer ve önem. Önceki sponsorlarımız Ülker ve Doğuş gruplarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bütün sponsorlarımızla, sponsorluğun ötesinde bir Fenerbahçeli dost gibi hareket ettik." ifadelerini kullandı.Semih Özsoy, bir basın mensubunun sarı-lacivertli kulüpte yalnızca Koç Grubu'nun sponsorluklar yapması ve diğer iş adamlarının desteğinin eksik olması yönündeki sorusuna, "Dünyadaki ekonomik krizin, Türkiye'de de etkileri görüldü, sponsorluk konusunda fedakarlık yapmak zorlaştı. Koç Grubu, her zaman arkamızda. İnşallah en kısa sürede başka sponsorluklar da gelir." cevabını verdi.Sponsorluk anlaşmasının 2,5 yıllık olduğunu ifade eden Özsoy, "Fenerbahçe ile iş birliğine gidenler kolay kolay ayrılamıyor. Fenerbahçe'nin harcamaları yüksektir. Anlaşma tüm masrafları kapatacaktır diye bir şey yok ama bu şartlarda yapılacak en iyi anlaşmadır diyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.Hakan Bulgurlu: "Bu iki marka, ortak değere sahip"Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu ise kendileri için önemli bir gün yaşadıklarını ve çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.Anlaşmayı, Beko için önemli bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Bulgurlu, şöyle konuştu:"Bu iki marka, son derece köklü markalar ve ortak değere sahip. Takım oyunu, sosyal fayda sağlama, rol model olma ve zirveye oynama bunların bazıları. En fazla heyecanlandıran konu ise bu iki markanın ortaklığı, korkunç bir sinerji ortaya çıkaracak. Beko, sporla özdeşleşmiş bir marka. Aslında biz, bu isim ortaklığıyla basketbola dönüş yapmış oluyoruz. Hem Beko hem de Fenerbahçe markasına büyük sinerjiler getireceğimize inanıyorum. Beko'nun rol model olma tarafı da bence çok önemli. Bu süreçte bize yardımcı olan Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum. Birlikte keyifli işlere imza atacağız. Türkiye'de Beko markasının büyüme noktasında hedeflerimiz var. Türkiye'de sosyal fayda tarafı, büyümeden daha ağır basacaktır. Bu ortaklığın aktivasyonu birçok temada olacak."Obradovic: "Taraftarlarla aramızda özel bir bağ var"Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, toplantıda bir soru üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Hangi ülkeden oyunculara sahip olduğumuz önemli değil. Biz, Fenerbahçe takımıyız. Oyuncularım ve herkes bilir ki ben pasaporta bakmam. Takımdaki herkes bununla mutlu. Bu çok basit, hangi ülke vatandaşı olduğunuzun benim için önemi yok. Dün maçtan (Afyon Belediyespor) sonra yaşanan her şey çok özeldi. Çok mutlu olduk. Bu insanları mutlu edebildiğimizi görmek harika. CSKA Moskova maçı için Melih'in de söylediği aynı coşkuyu bekliyoruz. Taraftarlarla aramızda özel bir bağ var."Melih Mahmutoğlu: "Sponsorluklar, tüm kulüpler için çok önemli"Sarı-lacivertli ekibin takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beko markasının Türk ve Avrupa basketboluna büyük önem verdiğini aktardı.Oyuncu grubu olarak tüm kulvarlarda en iyisini başarmaya çalıştıklarının altını çizen Melih, şunları kaydetti:"Bundan sonra da Fenerbahçe Beko olarak tüm kulvarlarda en iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kulübümüz her zaman sosyal sorumluluk projelerinde bir adım öndedir. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Sponsorluklar, tüm kulüpler için çok önemli. Eski sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizler sporcular olarak sahada bize verilen görevi en iyi şekilde yapmakla görevliyiz. Dünkü maçta çok güzel bir ortam vardı. Videoyu izlerken tüylerimiz diken diken oldu. Seyircimize de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bunlar çok güzel duygular."Konuşmaların ardından Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Ali Koç, sembolik olarak Fenerbahçe formasına imza attı. Ardından Melih Mahmutoğlu, Semih Özsoy ve Obradovic ile toplu fotoğraf çekimi yapıldı.Anlaşmanın ardından Fenerbahçeli basketbolcular, çocuklarla kısa bir süre şut idmanı yaptı.