Fenerbahçe
Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Beko
oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile Beko, sponsorluk anlaşması imzalayacak. Fenerbahçe Ülker
Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek imza töreniyle ayrıntıları kamuoyuna duyurulacak iş birliği, 16 Aralık
Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sponsorluk anlaşmasında, kulüp başkanı Ali Koç
ile yöneticiler, erkek basketbol
takımının başantrenörü Zeljko Obradovic
, Koç Holding
Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu
, Arçelik
Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncuları yer alacak.
Beko,Fenerbahçe,basketbol
13 Aralık 2018 Perşembe 18:40