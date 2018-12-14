14 Aralık 2018, 10:20
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Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı 4 Yıl Önce Paylaştığı Tweet'le Duyurdu

Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, resmi açıklamayı tecrübeli hocanın 4 yıl önceki "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır." tweet'iyle duyurdu.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buldu. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde el sıkıştığı Ersun Yanal'ı göreve getirdiğini duyurdu.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."

4 YIL ÖNCE ATTIĞI TWEET'İ HATIRLATTILAR

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada Ersun Yanal'ın 4 yıl önceki tweet'ini hatırlattı. Paylaşılan mesajda, tecrübeli hocanın 25 Temmuz 2014'te yazdığı "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır." ifadesi yer aldı.

14 Aralık 2018 Cuma 10:20



YORUMLAR (11)
CENGİZ KAAN: çakma palavradan antrenör inanılmaz yahu insanlar bu kadar aptal olabilirmi hiçbir başarısı olmayan bir balon fenerin kadrosunu sen alsaydın şartlar itibari ile sende aynı hedefi yakalardın o zaman
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TUNÇ06: ÇAKMA TEKNİK ADAM..BAKIN GÖRÜN BU ADAM BOŞ TRABZONU NE HALE GETİRDİ ORTADA SIRDA FB VAR TOKATCI ..ALİNİN ESERLERİ ...
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BIKMIŞ : Madem fenerbahcede olmak mutluluktur trabzon maçındaki attığın depar mutluluktanmi oldu ersun
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KAHYA YAHYA: Aşçının eline pırasa verip de kebap bekleyenler gibisin Ali Koç
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TIRNAVA KÖYÜ SAKİNLERİ: geldiği gibi gider alınacak yenilgilerde bahaneside hazır bu kadroyu ben kurmadım diyecektir olan yinere fenere olacak
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