Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe transferde, Galatasaray forması giymiş bir ismin daha peşinde. Sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş için sarı-lacivertliler kiralık formülü üzerinde duruyor.
05.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:03
Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliğine rağmen transfer girişimleri sürüyor. Skorer kanat oyuncusu eksikliğini gidermek isteyen Kanarya, gözünü eski bir Galatasaraylı futbolcuya dikti: Sinan Gümüş.
Sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya giden ve devre arasında Antalyaspor'a kiralanan Sinan için 1 yıllık kiralama girişiminde bulunuldu.
ÜÇ ESKİ TAKIM ARKADAŞI VAR
Transferin gerçekleşmesi halinde ilginç bir görüntü de ortaya çıkacak. Zira Sinan, 2017-18 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosundan, Serdar Aziz (o sezon devre arası Fenerbahçe'ye geldi), Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci'den sonra Fenerbahçe'ye geçen 4. isim olacak.
(Sabah)
Etiketler: Galatasaray, Sinan Gümüş, Fenerbahçe, Spor, Haber
Yorumlar