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Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe transferde, Galatasaray forması giymiş bir ismin daha peşinde. Sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş için sarı-lacivertliler kiralık formülü üzerinde duruyor.

05.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:03

Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliğine rağmen transfer girişimleri sürüyor. Skorer kanat oyuncusu eksikliğini gidermek isteyen Kanarya, gözünü eski bir Galatasaraylı futbolcuya dikti: Sinan Gümüş.

Sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya giden ve devre arasında Antalyaspor'a kiralanan Sinan için 1 yıllık kiralama girişiminde bulunuldu.

ÜÇ ESKİ TAKIM ARKADAŞI VAR

Transferin gerçekleşmesi halinde ilginç bir görüntü de ortaya çıkacak. Zira Sinan, 2017-18 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosundan, Serdar Aziz (o sezon devre arası Fenerbahçe'ye geldi), Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci'den sonra Fenerbahçe'ye geçen 4. isim olacak.

(Sabah)

Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş’ü kadrosuna katmak istiyor
Etiketler: Galatasaray, Sinan Gümüş, Fenerbahçe, Spor, Haber
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