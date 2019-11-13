Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Pereira'ya 8 ay hapis cezası

Portekizli teknik adam sarı-lacivertli ekibe gelmeden önce Olympiakos'un Teknik Direktörlüğünü yapmış ve burada büyük bir saha olayına karışmıştı.

TARAFTARLA YAŞADIĞI GERGİNLİK UNUTULMADI

Takımının Panathinaikos ile olan maçında ortalık karışırken, Pereira yeşil beyazlı taraftarlara meydan okumuştu. Pana taraftarlarının bulunduğu kale arkası tribünün önüne giden Pereira eliyle 'gelin' işareti yapmış, ardından bu hareketin ardından seyirce sahaya inerek burada futbolcuları ve teknik adamları kovalamıştı.

Milliyet'in haberine göre; 2015'te yaşanan bu olay Yunanistan'da mahkemelik oldu ve dava dün itibariyle sonuçlandı. Mahkeme Vitor Pereira için 8 ay hapis cezasına hükmetti. Şiddeti teşvik ettiği için verildiği belirtilen cezanın, şartlı tahliyeye tabi olduğu belirtildi.

KARİYERİNE ÇİN'DE DEVAM EDİYOR

Bu büyük olayın ardından Olympiakos ile yollarını ayırarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan 51 yaşındaki Pereira, ardından 1860 Münih ve ordan da Çin'in Shanghai SIPG kulübüne transfer oldu.