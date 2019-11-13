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Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Pereira'ya 8 ay hapis cezası

Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2015 yılında Olympiakos'u çalıştırırken Panathinaikos maçında taraftara yaptığı el hareketleri sonrası taraftarlar sahaya inmişti. Mahkeme Pereira'ya şiddete teşvik etme sebebiyle 8 ay hapis cezası verdi.

13.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:54

Portekizli teknik adam sarı-lacivertli ekibe gelmeden önce 'un Teknik Direktörlüğünü yapmış ve burada büyük bir saha olayına karışmıştı.

TARAFTARLA YAŞADIĞI GERGİNLİK UNUTULMADI

Takımının ile olan maçında ortalık karışırken, Pereira yeşil beyazlı taraftarlara meydan okumuştu. Pana taraftarlarının bulunduğu kale arkası tribünün önüne giden Pereira eliyle 'gelin' işareti yapmış, ardından bu hareketin ardından seyirce sahaya inerek burada futbolcuları ve teknik adamları kovalamıştı.

Milliyet'in haberine göre; 2015'te yaşanan bu olay Yunanistan'da mahkemelik oldu ve dava dün itibariyle sonuçlandı. Mahkeme Vitor Pereira için 8 ay hapis cezasına hükmetti. Şiddeti teşvik ettiği için verildiği belirtilen cezanın, şartlı tahliyeye tabi olduğu belirtildi.

KARİYERİNE ÇİN'DE DEVAM EDİYOR

Bu büyük olayın ardından Olympiakos ile yollarını ayırarak 'nin yolunu tutan 51 yaşındaki Pereira, ardından 1860 Münih ve ordan da Çin'in Shanghai SIPG kulübüne transfer oldu.

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Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Pereira'ya 8 ay hapis cezası

Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahçe, Spor


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