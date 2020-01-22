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Fenerbahçe, Euroleague'de çeyrek finali garantiledi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women'da Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'u 76-55 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

22.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:11Fenerbahçe, Euroleague'de çeyrek finali garantiledi
Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women'da temsilcisi Dynamo Kursk'u 76-55 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Sarı-lacivertliler, Euroleague B Grubu 11. hafta maçında Ülker Metro Enerji Salonu'nda Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'u konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 23-15 önde tamamlarken, soyunma odasına da 37-32 üstün girdi. 3. periyodu da 61-44 önde bitiren sarı-lacivertli ekip salondan da 76-55 galip ayrıldı. Bu sonuçla 9 . galibiyetine imza atan Fenerbahçe, normal sezonun bitimine 3 maç kala B Grubu'nda ilk dörtte yer almayı garantiledi.

Alina Iagupova kaydettiği 24 sayıyla maçın skoreri olurken; Cecilia Zandalasini de 23 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Rusya, Spor

Kaynak: İHA

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