Fenerbahçe Evinde Antalyaspor'u 3-1 Yenerek Sezonu Galibiyetle Bitirdi

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Antalyaspor'un golünü 33. dakikada Mevlüt Erdinç atarken, ev sahibi Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Zajc, 69. dakikada Eljif Elmas ve 90+1. dakikada Moses kaydetti.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 46 yapıp sezonu altıncı sırada bitirirken, Antalyaspor 45 puanda ve yedinci sırada sezonu noktaladı. Süper Lige Bursaspor ve Erzurumspor Veda EttiFenerbahçeli Neustadterden Veda PaylaşımıTFF Başkanı Hüsnü Güreliden Tepki: Ben Tarafsız Bir Başkanım