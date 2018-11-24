24 Kasım 2018, 14:42
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Fenerbahçe Ezeli Rekabette 37-22 Önde

Fenerbahçe Ezeli Rekabette 37-22 Önde

Fenerbahçe, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı 90 maçın 37’sini kazanırken, 22’sinde mağlup oldu. Geriye kalan 31 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibi karşısında kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. İki takım arasında ligde oynanan 90 müsabakanın 37'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 22'sinde de kazanan taraf Trabzonspor oldu. 31 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı. 
Fenerbahçe, Trabzon'da kaybetmiyor 
Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları son 8 yıldır kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekip, en son 23 Ağustos 2010'da Hüseyin Avni Aker'de 3-2'lik skor ile bordo-mavililere mağlup oldu. Söz konusu tarihten bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, rakip ağlara attığı 18 gole karşı kalesinde ise sadece 3 gol yedi. 
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