Fenerbahçe Ezeli Rekabette 37-22 Önde

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe
, rakibi karşısında kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. İki takım arasında ligde oynanan 90 müsabakanın 37'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 22'sinde de kazanan taraf Trabzonspor oldu. 31 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı.
Fenerbahçe, Trabzon'da kaybetmiyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları son 8 yıldır kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekip, en son 23 Ağustos 2010'da Hüseyin Avni Aker
'de 3-2'lik skor ile bordo-mavililere mağlup oldu. Söz
konusu tarihten bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, rakip ağlara attığı 18 gole karşı kalesinde ise sadece 3 gol yedi.
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:42