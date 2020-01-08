Haberler » Spor » Fenerbahçe, Falette'yi açıkladı - Spor

Fenerbahçe, Falette'yi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen savunma oyuncusu Simon Fallette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını resmen açıkladı.

08.01.2020 23:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:13Fenerbahçe, Falette'yi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen savunma oyuncusu Simon Fallette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kiralandığı kaydedildi.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.



Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe Kulübü, Almanya, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:36  Mino Raiola: "Barcelona bizi çantada keklik zannetti, yanıldı..." - Spor
00:11  Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak: "Başarılı olduk" - Spor
00:06  CCC Polkowice 84-35 BOTAŞ - Spor
00:06  Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Spor
00:04  Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenerek Süper Kupa'da finale yükseldi - Spor
23:11  Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Spor
22:21  Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti - Spor
21:07  Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Spor
20:50  Roma, milli futbolcu Mert Çetin sayesinde bir kayıp çocuğa daha ulaştı - Spor
9.01.2020 00:45:25