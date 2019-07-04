04.07.2019 14:30
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Fenerbahçe, Fedor Kudryashov'un peşine düştü!

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, devre arasında Medipol Başakşehir ile 6 aylık sözleşme imzalayan ve sezon sonu serbest kalan Fedor Kudryashov'u kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Başakşehir ile 6 aylık sözleşme imzalayan Rus sol bek Fedor Kudryashov'u listesine aldı.

32 yaşındaki Rus savunma oyuncusunun hem ligi bilmesi, hem de bonservis bedelinin olmaması ve ayrıca sol bek mevkisinin yanı sıra defansın ortasında da görev alması transferin olasılığını arttırıyor.

ANLAŞMA OLURSA KAMPA KATILACAK

Skrtel ve Neustadter'in ayrılmasından sonra savunmanın göbeğine transfer yapmayı planlayan ve hem sol bek hem de stoper transferi için alternatif arayışında olan sarı lacivertli takımın ilgisine olumlu cevap veren Fedor Kudryashov'un anlaşmanın tamamlanması halinde Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampına katılması bekleniyor.

Devre arasında transfer olduğu turuncu lacivertli takımla 8 maça çıkan ve 1 de gol kaydeden Kudryashov, Rus Milli Takımı'nın formasını da 30 kez terletti.

Fenerbahçe, Fedor Kudryashov'un peşine düştü!

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Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (1)
BEBİKO: Yazıklar olsun fb artık sıradan bir takım olmuştur bu sene yine düşmemeye oynarız bir tane iyi transfer var onun yanında bu takımdan neredeyse bütün topçular gitti zaten kalitesi füşük takımdı yapılan transferlerde fiyasko Allah bu taraftara azap günleri yaşatıyor annadık.Sayın Ali başkan çıkın deyinki kulüp batmış transfer yapmak kaliteli oyuncu almak imkansız sizden özür dilerim parada topladık ama çark dönmüyor bu kadar basit söyleyeceğiniz söz istifada edebilirsiniz hatda kulüp satılmalı diyebilirsiniz ama lütfen taraftarın duygılarıyla oynamayın böyle sıradan yaşıda bitmiş topçuları fenere almayın bedava olsa bile gençler oynasın ama böyle transferler olmasın.......
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