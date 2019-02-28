28 Şubat 2019, 21:39
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Fenerbahçe Finalde Botaş'ın Rakibi Oldu

Fenerbahçe Finalde Botaş

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 60-36 yenerek finalde Botaş'ın rakibi oldu.

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 60-36 yenerek finalde Botaş'ın rakibi oldu.

Salon: 11 Nisan

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın x 3, Melis Talay x 2, Petronyte xx 12, Sasa Cado xx 9, Walker xx 9, Burcu Çiğil x, Anderson x 1

Başantrenör: Osman Olcay Orak

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen xx 7, Verameyenka xx 6, Tuğçe Canıtez xx 8, Zandalasini, Hartley xxx 16, Ayşe Cora x, Stokes xxx 17, Esra Ural Topuz x 2, Tilbe Şenyürek x 4, Özge Yavaş x

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 5-9 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 19-21 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 30-42 (Fenerbahçe lehine) - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyespor, Mersin, Botaş, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA


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