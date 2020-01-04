Haberler » Spor » Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor! - Spor

Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor!

Alman basını, Fenerbahçe'nin, Eintracht Frankfurt'ta bu sezon forma şansı bulamayan Simon Falette'yi istediğini yazdı.

04.01.2020 20:03 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:03 Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor!

Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren hakkında bir iddia da 'dan geldi. fr.de isimli internet site E. 'un kamp kadrosuna almadığı Gineli stoper Simon Falette'yle, Sarı-Lacivertliler'in ilgilendiğini bildirdi. 27 yaşındaki Gineli stoperin transfer görüşmeleri yapması nedeniyle kamp kadrosuna alınmadığı belirtilen haberde, "Falette'yle Köln de ilgileniyor ancak Fenerbahçe'nin ilgisi daha ağır basıyor" ifadesi kullanıldı.

BU SEZON SADECE 1 MAÇTA OYNADI

Stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncunun E.Frankfurt'la sözleşmesi 2021 yılında bitiyor. Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği de belirtildi. Bu sezon Eintracht Frankfurt'ta sadece 1 maçta oynayan Falette'nin de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği bildirildi.

(Akşam)


Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Frankfurt, Almanya, Spor

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:16   Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Spor
20:14   Tottenham için çok kötü haber: Harry Kane uzun süre yok, alternatifi 17 yaşındaki Parrott! - Spor
20:14   NBA Doğu Konferans’ında dengeyi değiştirebilecek üç takas senaryosu - Spor
20:14   Dakar Rallisi -eleştirilerin odağında- başlıyor - Spor
20:14   Lyon, Galatasaraylı Jean Michael Seri için teklif hazırladı | Transfer haberleri - Spor
20:03   Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor! - Spor
19:57   'Süper Yenge' Irina Morozyuk'un göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu - Spor
19:00   Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor - Spor
18:20   Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı - Spor
17:45   Son Dakika: Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi - Spor
4.01.2020 20:21:03