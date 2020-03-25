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Fenerbahçe futbol altyapı takımları e-antrenman uygulamasına geçti

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle altyapı takımlarının antrenmanlarının video ile eş zamanlı bağlantı kurularak yapıldığını duyurdu.

25.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:28
Fenerbahçe futbol altyapı takımları e-antrenman uygulamasına geçti
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle altyapı takımlarının antrenmanlarının video ile eş zamanlı bağlantı kurularak yapıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı takımlarımızın antrenman programları, internet üzerinden video eş zamanlı bağlantı programı aracılığıyla kondisyoner ve antrenörleri tarafından yaptırılmaktadır. Bu doğrultuda futbolcularımızın fiziksel durumlarını en üst düzeyde tutabilmek için günlük antrenman programları ev ortamına göre yeniden düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.
İlk olarak 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile başlatılan uygulamanın bugün itibarıyla bütün altyapı takımlarına uygulanacağı ve ikinci bir bildirime kadar e-antrenman uygulamasının devam edeceği belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Fenerbahçe Kulübü, Futbol, Spor

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